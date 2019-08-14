Экономика

Ворошиловский торговый центр: мы просто делаем мечты реальностью

Экономика 14.08.2019 15:28 Реклама
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14.08.2019 15:28 Реклама


Каждый посетитель ТЦ «Ворошиловский» может вплотную приблизиться к исполнению своей самой заветной мечты. Уникальная акция «44 мечты»*, объявленная весной этого года, набирает обороты и уже сотни счастливчиков приняли в ней участие. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ТЦ «Ворошиловский».
Сувениры и подарки, незабываемый шопинг, выгодные покупки и многое другое ждёт покупателей в торговом центре.
«Каждый посетитель ТЦ «Ворошиловский», совершивший покупки на сумму от 5 000 рублей в одном чеке, может заполнить анкету и рассказать о своей мечте. В результате — он обязательно получит гарантированный подарок и станет одним из счастливчиков, у которого есть шанс желаемое превратить в реальность!» – пояснили организаторы акции. 

• Сроки проведения акции: с 20 мая по 5 октября 2019 года.
• В акции участвуют все магазины и салоны ТЦ «Ворошиловский», за исключением магазина «Перекресток».
• Предъявление чеков, заполнение анкет и получение брендированных подарков производится на промо-стойке акции (1 этаж Ворошиловского ТЦ, ежедневно с 10.00 до 22.00).
• В конце каждого месяца акции будут исполнены 10 желаний счастливчиков, выбранных организаторами.
• 5 октября состоится финал акции, где исполнят мечты и вручат 7 сертификатов на шопинг в ВТЦ на суммы от 10 000 до 40 000 рублей и другие ценные подарки.



*Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте ТЦ «Ворошиловский»,  по телефону: 8-937-090-24-22 и в социальных сетях.
Возрастное ограничение: 18+
Организатор: ООО «ТЦ-Мегаполис», ОГРН 1043400416773, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б
Facebook: www.facebook.com/vtcvlg
Vkontakte: vk.com/vtcvlg
Instagram: www.instagram.com/vtcvlg/

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