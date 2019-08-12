«Высота 102»ТВ: В ближайшую пятилетку в Волгоградской области много кого осчастливят газом







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Волгоградская область на пороге нового этапа газификации, в Волгограде начали сбор помощи для бездомных животных, накрыты подпольные лаборатории по изготовлению химикатов из мела, условный пожар в детском противотуберкулезном санатории и другие темы дня.





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