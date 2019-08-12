Волгоградская спортсменка взяла золото на чемпионате Европы в Киеве

Спорт 12.08.2019 16:23
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12.08.2019 16:23
Ульяна Клюева, юная волгоградская спортсменка, завоевала золото с Виталией Королевой в синхронных прыжках в воду на чемпионате Европы в Киеве. Как сообщает ИА «Высота 102», это уже далеко не первая победа прыгуньи в воду на различных соревнованиях российского и европейского уровня.
Между тем, в интервью Федерации России по прыжкам в воду Ульяна Клюева жаловалась на проблемы с тренировками в ее родном городе. Так, бассейн «Спартак» уже несколько лет закрыт на ремонт, конца которому, похоже, нет. Девушка вынуждена тренироваться в Волжском, однако там нет вышек на 7 и 10 метров. Кроме того, во время пожара на стадионе Логинова сгорел и сухой зал для разминок перед тренировками на воде.
Фото федерации по прыжкам в воду.
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