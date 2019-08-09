Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде хотят создать парки с европейским акцентом

Аналитика 09.08.2019 20:09
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09.08.2019 20:09



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Волгоград принимает международный парковый форум, мусорные проблемы никак не покинут некоторые районы города, избиратели хотят яркой агитации и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.



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