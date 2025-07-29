11 следующих через Волгоград поездов задержаны из-за атаки БПЛА

Из-за ЧП в Сальске, связанном с атакой БПЛА, до 11 увеличилось количество курортных поездов, проходящих через Волгоградскую область с задержкой. По данным РЖД, нарушено расписание движения поездов № 59 Новокузнецк – Кисловодск; № 523 Екатеринбург – Адлер; № 255 Челябинск – Новороссийск;№ 509 Казань – Новороссийск; № 524 Адлер – Екатеринбург; № 358 Имеретинский Курорт – Уфа; № 254 Новороссийск – Уфа; № 98 Кисловодск – Тында; № 202 Анапа – Красноярск; № 14 Имеретинский Курорт - Саратов; № 270 Адлер – Чита.
Ранее сообщалось о задержке движения 9 поездов в результате происшествия на станции Сальск, где было зафиксировано падение обломков БПЛА. В итоге поезда сначала были остановлены, а затем продолжили путь по временной схеме в обход поврежденного участка.
По данным Минобороны, всего за сегодняшнюю ночь в Ростовской области было сбито 22 БПЛА.
Фото V102.RU (архив)