Экономика

Банкиры посчитали размер «заначки» жителей Волгоградской области

Экономика 08.08.2019 11:02
2107 15
08.08.2019 11:02


По данным Банка России накопления жителей Волгоградской области на банковских депозитах за год возросли на 7,3% - до 268,5 млрд рублей, сообщает ИА "Высота 102". По информации Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, в результате в среднем на одного жителя Волгоградской области приходится примерно 107 тысяч рублей сбережений во вкладах, что на 7 тысяч рублей больше, чем годом ранее.
Вклады населения составляют 83% совокупной величины привлеченных банками средств, которая достигла на 1 июля 2019 года 322,9 млрд рублей.
Остаток средств индивидуальных предпринимателей в банках увеличился за год на 7% и на 1 июля текущего года составил 6,7 млрд рублей. Отмечается, что объем банковских вкладов волгоградцев превышает их кредитные обязательства на 26,6% по состоянию на 1 июля 2019 года.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от гендиректора кондитерской фабрики
01.08.2019 14:11
15686 5
Волгоградцев предупредили о массовой рассылке налоговых уведомлений
15.07.2019 13:46
8305 10
В Волгоградской области пять УК-«пустышек» лишили лицензии
18.07.2019 17:33
6051 5
Экономика
08.08.2019 09:50
Экономика 08.08.2019 09:50
253 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.08.2019 15:41
Экономика 07.08.2019 15:41
1116 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.08.2019 13:31
Экономика 07.08.2019 13:31
960 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.08.2019 12:29
Экономика 07.08.2019 12:29
380 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.08.2019 11:21
Экономика 07.08.2019 11:21
471 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.08.2019 10:01
Экономика 07.08.2019 10:01
706 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.08.2019 15:41
Экономика 06.08.2019 15:41
3020 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.08.2019 14:46
Экономика 06.08.2019 14:46
1249 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.08.2019 13:08
Экономика 06.08.2019 13:08
798 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.08.2019 13:02
Экономика 05.08.2019 13:02
880 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.08.2019 15:47
Экономика 02.08.2019 15:47
2879 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.08.2019 15:17
Экономика 02.08.2019 15:17
367 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.08.2019 16:34
Экономика 01.08.2019 16:34
1176 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.08.2019 14:11
Экономика 01.08.2019 14:11
15686 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.08.2019 12:33
Экономика 01.08.2019 12:33
1044 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:57
Мэрия Волгограда сэкономила на фейерверке ко Дню городаСмотреть фотографии
11:02
Банкиры посчитали размер «заначки» жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области пьяная мать оставила коляску с ребенком у подъезда и ушла спатьСмотреть фотографии
10:24
«Ехали с моря»: три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Товарищество огородников в Волгоградской области подавало селянам некачественную водуСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде иностранцы-нелегалы штамповали крышки для консервовСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде подросток повеселился на крыше машиныСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102»ТВ: В Волгограде спикер Госдумы зарядил местный политбомонд на взаимопонимание Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Подайте кандидату»: претенденты в депутаты Волгоградской облдумы экономят на выборахСмотреть фотографии
17:06
"Не судим не будет": избиратели узнают о прошлом кандидата в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
15:08
Кремлевские чиновники скинули цену на колбасу волжского мясокомбинатаСмотреть фотографии
13:39
На встрече с председателем Госдумы в Волгограде женщины сделали акцент на пастельном и золотомСмотреть фотографии
13:31
На «Красном Октябре» в Волгограде отремонтировали подпорную стену главного спуска и тротуарыСмотреть фотографии
12:23
На мосту через Волжскую ГЭС на месте страшного ДТП снова столкнулись машиныСмотреть фотографии
11:55
Житель Волгограда купился на объявление о продаже лодочного мотора и потерял деньгиСмотреть фотографии
11:02
Спикер Госдумы России прибыл с визитом в ВолгоградСмотреть фотографии
09:51
В проблемном районе Волгоградской области произошли повторные вспышки АЧССмотреть фотографии
20:03
«Высота 102»ТВ: В Волгограде забили еще одну сваю на пути к большой мечте Смотреть фотографииCмотреть видео
17:18
В Волгограде дрогнула цена на соляркуСмотреть фотографии
15:48
У прокурора Волгоградской области - новый заместительСмотреть фотографии
15:41
Все больше волгоградцев выбирают электронные квитанцииСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
15:04
В Волгограде в музее-панораме открылась выставка «За год до Великой Победы. Севастополь-1944»Смотреть фотографии
14:46
ГК «Волгострой»: не выбирайте как жить, выбирайте – гдеСмотреть фотографии
14:44
Жителю Новосибирска светит долгий тюремный срок за попытку сбыта 28 кг «дури» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:14
После судебной экспертизы в Волгограде меняют покрытие на детской площадке парка «Сказка»Смотреть фотографии
13:48
В Волгоградской области заблокировали более 20 сайтов для «зацеперов»Смотреть фотографии
13:08
Сбербанк запускает платформу индексных торговых стратегийСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области директор ДЮСШ и физрук подозреваются в хищении бюджетных средствСмотреть фотографии
12:40
Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 