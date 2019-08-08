Банкиры посчитали размер «заначки» жителей Волгоградской области

Экономика 08.08.2019 11:02
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08.08.2019 11:02
По данным Банка России накопления жителей Волгоградской области на банковских депозитах за год возросли на 7,3% - до 268,5 млрд рублей, сообщает ИА "Высота 102". По информации Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, в результате в среднем на одного жителя Волгоградской области приходится примерно 107 тысяч рублей сбережений во вкладах, что на 7 тысяч рублей больше, чем годом ранее.
Вклады населения составляют 83% совокупной величины привлеченных банками средств, которая достигла на 1 июля 2019 года 322,9 млрд рублей.
Остаток средств индивидуальных предпринимателей в банках увеличился за год на 7% и на 1 июля текущего года составил 6,7 млрд рублей. Отмечается, что объем банковских вкладов волгоградцев превышает их кредитные обязательства на 26,6% по состоянию на 1 июля 2019 года.
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