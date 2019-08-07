





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: спикер Госдумы зарядил местную политическую элиту на взаимопонимание, жители возмутились загадочному появлению гаража на общественной парковке, таксисту с крупной партией героина не удалось незаметно проскочить через Волгоградскую область и другие темы дня.





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