Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде спикер Госдумы зарядил местный политбомонд на взаимопонимание

Аналитика 07.08.2019 20:14
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07.08.2019 20:14



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: спикер Госдумы зарядил местную политическую элиту на взаимопонимание,  жители возмутились загадочному появлению гаража на общественной парковке,  таксисту с крупной партией героина не удалось незаметно проскочить через Волгоградскую область и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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