В Волжском накануне майских праздников открыли сезон фонтанов





В Волжском официально дали старт новому сезону работы городских фонтанов. Накануне майских праздников сотни водяных струй заиграли на апрельском солнце в парке «Гидростроитель».

Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году из-за ранней весны и жаркой, солнечной погоды городским службам пришлось несколько форсировать планы по подготовке гидротехнического оборудования.

Отметим, в прошлом сезоне на территории Волжского фонтаны заработали лишь с 1 мая.

В Волгограде, ранее сообщило ИА «Высота 102», запуск всех фонтанов ожидается до 15 мая.