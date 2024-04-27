Останки 43 бойцов Красной Армии, погибших на ближних подступах к Сталинграду в период Великой Отечественной войны, обнаружили поисковые отряды за два дня раскопок, сообщили V102.RU в гордуме.

«Вахта Памяти ДОСААФ России – 2024» в рамках Межрегиональной поисковой экспедиции «Донской Фронт» проходит в Городищенском районе Волгоградской области на территории Кузьмичевского поселения. Она посвящена 81-ой годовщине Сталинградской Победы.

- При эксгумации останков у одного воина были найдены бумажные документы, которые будут переданы на экспертизу в поисковую организацию «Наследие», - сообщили в представительном органе со ссылкой на организаторов раскопок.





Участие в Вахте Памяти принимают 48 поисковых отрядов из Волгограда и Волгоградской области, Севастополя, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского и Краснодарского краев, Ульяновской области, республик Татарстан, Дагестан, Башкортостан, ЛНР и других регионов – всего около 450 человек.

Фото: V102.RU / Волгоградской городской думы