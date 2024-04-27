Запрет на счетчики и отсутствие воды: жители Ерзовки жалуются на жилищно-коммунальный произвол





В Волгоградской области ранняя весна обернулась проблемами с обеспечением крупного населённого пункта питьевой водой. Как сообщает ИА «Высота 102», вот уже две недели сотни жителей Ерзовки вынуждены днем оставаться без коммунального ресурса.

– Мы не понимаем, что происходит с водой. Её нет ни в частных домах, ни в квартирах. В этот раз ситуация обострилась две недели назад, однако это типичная для нашего посёлка история, которая неизменно повторяется из года в год, – рассказал местный житель Руслан Вытнов.

Поселок Ерзовка в коммунальном отношении имеет довольно необычную организацию. Населенный пункт разделен на своеобразные районы, которые обеспечивают водой сразу несколько независящих друг от друга трубопроводов. Более того, для значительной части посёлка холодная вода подаётся одновременно по двум магистралям: технической линии и питьевой.

Питьевая вода поступает в дома жителей Ерзовки ежедневно, а технический ресурс подаётся лишь в частные домовладения во время летнего сезона.

– Каждый год у нас одна и та же беда. Весной, когда работу хозяйственного водопровода ещё не наладили, садоводам приходится использовать для полива питьевую воду. Как результат, у большинства жителей воды или совсем нет, или же её недостаточно даже для работы бойлеров и колонок, – добавил житель.

Существенно усугубила ситуацию в этот раз еще и погода. Из-за апрельских температурных рекордов владельцы частных жилых домов вынуждены были раньше времени начать полив огородов.

Ресурс отсутствует в поселке на протяжении всего дня, но, как по взмаху волшебной палочки, вновь появляется ровно в 23:00. При этом времени, чтобы ощутить все прелести благ цивилизации, у потребителей не так уж и много. Ровно в 6:00 вода исчезает вновь.

– Что это за садоводы у нас такие дисциплинированные, лично мне непонятно. Вода появляется и исчезает как по расписанию. Такое ощущение, что власти нам что-то недоговаривают, а причина кроется в экономии средств или еще в чем-то, – подчеркнул Руслан Вытнов.

Чтобы прояснить происходящее, редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Ерзовского городского поселения с просьбой прокомментировать ситуацию с исчезновением питьевой воды, однако дозвониться до главы населённого пункта оказалось непростой задачей. В приемной руководителя пообещали передать контакты журналистов начальству, однако на момент публикации материала на связь с редакцией так никто и не вышел.

В муниципальном предприятии «Ерзовское», обеспечивающем коммунальное обслуживание населения и отвечающем за подачу питьевого ресурса, подтвердили наличие проблемы, однако уточнили, что их вины в сложившейся ситуации нет, рекомендовав обратиться в Городенский филиал ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз». Именно эта организация отвечает за обеспечение возможности забора для трубопровода с технической водой.

По информации местных депутатов, проблемы посёлка связаны с гидротехническими работами на мелиоративном канале.

– Насколько мне известно, оператором канала сейчас завершаются работы по врезанию новых веток, из-за чего у коммунальных служб не получается наладить подачу питьевой воды, – рассказал депутат Ерзовской думы Алексей Киселёв.

Ситуация должна разрешиться уже в ближайшее время, на этот период жителям поселка придется мириться с неудобствами.

Однако проблемы с обеспечением водой — не единственное, что беспокоит жителей населенного пункта. Недавно депутаты приняли резонансное решение — запретить эксплуатацию приборов учета при использовании трубопровода с технической водой. При этом речь идет не только о вновь устанавливаемых приборах учета, но и тех, что ранее были введены в эксплуатацию и за опломбировку которых потребители уже заплатили свои кровные.

– Да, действительно, такое решение, к сожалению, было одобрено большинством депутатов. Отчасти это связано с финансовыми трудностями, которые испытывает МП «Ерзовское», — пояснил Алексей Киселёв.

Некоторые владельцы частных участков оплачивают техническую воду не по реальным показаниям счетчика, а находят разного рода лазейки. Кто-то колдует над прибором учета, а кто-то внаглую передает некорректные данные. Однако вместо того, чтобы наладить контроль и навести порядок в коммунальном хозяйстве, местные власти решили выбрать самый что не есть кардинальный способ, полностью отказавшись от приборов учета.

Отметим, несмотря на негодования местных жителей, соответствующее решение депутатов уже вступило в законную силу, и сразу, как только техническая вода все же появится в поселке, потребители получат счета, сформированные на основании фиксированного тарифа, который, как правило, на порядок выше реальных объемов потребленного ресурса среднестатистического хозяйства. Но многие местные жители находясь в отчаянии уже и на это согласны — лишь бы дождаться нормальной подачи воды.