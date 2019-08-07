



Вопрос перспективы обновления всей огромной площади паркового комплекса на Мамаевом кургане поднят сегодня на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с представителями общественных организаций Волгограда и местным активом партии «Единая Россия».





Как сообщает ИА «Высота 102», перед тем как прибыть на встречу в музей «Россия — Моя история», Вячеслав Володин побывал на Мамаевом кургане и ознакомился с ходом реконструкции скульптуры «Родина-мать зовет!». В результате, совместно с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым был начат разговор о необходимости продолжения обустройства территории мемориального комплекса, реставрации многочисленных скульптур, а также адаптации пространства под нужды маломобильных групп населения.

"Саму территорию необходимо облагородить с использованием новых технологий и создать условия для того, чтобы люди сюда приходили", - подчеркнул председатель Госдумы. Также необходимы и новые подходы. Нужно сделать, чтобы история стала живой для тех, кто придет сюда, - считает он. Например, Вячеслав Володин предложил проложить дополнительные маршруты по территории и установить диорамы. По приблизительным оценкам Вячеслава Володина, проект обновления всей территории Мамаева кургана площадью в 169 га может обойтись в 500 миллионов рублей.



