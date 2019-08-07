Экономика

На «Красном Октябре» в Волгограде отремонтировали подпорную стену главного спуска и тротуары

Экономика 07.08.2019 13:31
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07.08.2019 13:31


Специалисты управления капитального строительства «Красного Октября» демонтировали на подпорных стенах вдоль спуска по главной дороге изношенные бетонные плиты, сварили новый арматурный каркас и произвели его бетонирование, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы предприятия, протяженность отремонтированного объекта составила почти 150 м. Кроме того, строители восстановили металлическое ограждение, установленное вдоль дороги, и ступени, ведущие вниз по склону от заводоуправления к территориям цехов.
Новую жизнь получила и пешеходная дорожка, ведущая от центральной проходной к главному входу в заводоуправление – ей ежедневно пользуются несколько сотен сотрудников «Красного Октября». За годы эксплуатации покрытие разрушилось местами до основания, и передвигаться по тротуару было достаточно проблематично. За полторы недели специалисты УКС выполнили повторное армирование и бетонирование дорожки и теперь перешли к другому объекту – входу в подвал заводоуправления.
На минувшей неделе заводские строители приступили к работам на участке пешеходной эстакады протяженностью порядка 300 м – от административно-бытового корпуса ОПТЛ ЛПЦ до административно-бытового корпуса ОГП ЛПЦ. «Специалисты демонтировали аварийные плиты перекрытий, производят укрепление опор пешеходного моста и возводят новые перекрытия», – рассказал ИА «Высота 102» ведущий инженер по надзору за эксплуатацией и ремонтом зданий и сооружений УКС Александр Смирнов.
Этот участок станет уже вторым: в конце июля была отремонтирована эстакада в южной части предприятия от КПП №15 до спуска у ООЛП ЛПЦ. Движение по ней было закрыто на протяжении года из-за обвалившейся железобетонной плиты перекрытия, и рабочие были вынуждены перемещаться по проезжей части. В ближайшее время ремонт ждет другие участки пешеходного моста: от заводоуправления до ЭСПЦ-2 и от ЭСПЦ-3 до КПП №17 (ул. 39-й Гвардейской Дивизии). Износ конструкций составляет более 70%, и их укрепление – вопрос не только комфорта металлургов, но и безопасности.
С середины июня силами завода были обновлены 17 объектов на территории предприятия. Создание комфортных условий труда для рабочих «Красного Октября» является одной из приоритетных задач на сегодня. Полностью отремонтированы бытовые помещения в ЦФЛ и ЭСПЦ-2, продолжается обновление раздевалок и душевых в ЦРМО и ЦОМП. Полным ходом идут отделочные работы в Торговом доме, продолжается оформление фасада заводоуправления в фирменных цветах предприятия. Работы по реновации развернулись в сквере Металлургов, который теперь условно разделен на три части: центральную, семейную и мемориальную. После обновления зеленая зона перед «Красным Октябрем» станет местом отдыха и проведения досуга не только для заводчан, но и всех жителей Краснооктябрьского района.

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