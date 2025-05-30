Силовики в Волгограде уложили лицом в пол организаторов казино





Деятельность организованной группы по проведению азартных игр пресекли силовики в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне оперативные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России совместно с коллегами из СУ СК России и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали и провели обыски в жилищах троих организаторов подпольного казино.





По сообщению главка МВД, для проведения игр волгоградцы арендовали частный дом в Дзержинском районе.

– С декабря 2024 года 33-летний волгоградец организовал в арендованном помещении проведение азартных карточных игр. К своей противоправной деятельности фигурант привлёк ещё двоих подельников 31-летнего и 35-летнего местных жителей, которые выполняли организационные функции, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Попасть в казино мог не каждый желающий. Игроманам перед этим нужно было пройти «фильтр» и заручиться доверием одного из организаторов.

В ходе обысков по местам жительства задержанных оперативные сотрудники изъяли игорное оборудование, черновые записи и иные предметы и документы, которые лягут теперь в качестве доказательств в основу уголовного дела.





По уточненным сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, все трое задержанных уже сознались в совершенном ими преступлении.

Расследовать уголовное дело буду сотрудники СУ СК России по Волгоградской области. По данным управления волгоградцев подозреваю по ч.3 ст.171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области