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Встречаем лето: T2 усилила сеть в Волгоградской области к сезону отпусков

Телеком 30.05.2025 14:12 Реклама
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30.05.2025 14:12 Реклама


Оператор значительно расширил покрытие сети и увеличил скорость мобильного интернета в Волгоградской области. Компания модернизировала более 15% сетевого оборудования в регионе, а также реализовала процедуру рефарминга в нескольких крупных муниципалитетах. 
T2 провела масштабную работу по расширению покрытия и развитию сети в Волгоградской области к старту летнего сезона. До начала периода активных поездок за город и к природным достопримечательностям оператор сосредоточился на усилении связи в локациях с традиционно высоким трафиком – на туристических маршрутах, в местах отдыха, парках и скверах, а также вблизи важных транспортных узлов.Улучшения затронули 17 районов и 11 городов региона.
С начала 2025 года технические специалисты T2 модернизировали более 15% сетевой инфраструктуры по всей Волгоградской области для расширения пропускной способности сети. Обновления коснулись Волгограда, Камышина, Жирновска, Палласовки, Суровикино, Урюпинска и других городов. Особое внимание оператор уделил местам отдыха, достопримечательностям и зонам с высокой туристической привлекательностью. Так, в столице региона улучшения затронули ключевые транспортные узлы – железнодорожный и автовокзал. В Камышине работы были проведены вблизи парка Текстильщиков и у дома культуры «Текстильщик», а в Урюпинске – рядом с городским парком культуры и отдыха.
Дополнительно оператор установил новые базовые станции в Волгограде, Волжском и Камышине, а также расширил емкость сети в Городищенском, Серафимовичском, Фроловском, Иловлинском и других районах области. 
Помимо обновления оборудования и расширения покрытия, Т2 продолжила реализацию масштабного проекта рефарминга сети в Волгоградской области. Процедура по перераспределению части частотного спектра 2100 МГц в современный стандарт 4G позволила увеличить среднюю скорость передачи данных в Калаче-на-Дону, Ленинске, Михайловке и Фролово на 40%. Ранее оператор провел рефарминг в Волгограде, Волжском, Камышине, Николаевске и рабочем поселке Городище.
Проведенные технические работы позволили значительно увеличить емкость сети и скорость передачи данных в условиях растущей сетевой активности абонентов. Так, за первые пять месяцев 2025 года скорость 4G-интернета в Волгоградской области увеличилась более чем на 15%, а потребление трафика– на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала:
— T2 непрерывно работает над техническим усовершенствованием сети в Волгоградской области, чтобы обеспечить качественную связь как для местных жителей, так и для гостей региона. В этом году при подготовке к летнему сезону мы сделали упор не только на масштабной модернизации и расширении зоны покрытия, но и на рефарминге, который позволяет нам ускорять мобильный интернет точечно там, где это необходимо. Эта системная работа приносит заметные результаты: к примеру, в регионе с начала года выросла не только активность абонентов Т2, но и средняя скорость передачи данных – более чем на 15%. Благодаря этому наши клиенты получают стабильное соединение и комфортный доступ к цифровым сервисам даже в периоды повышенной нагрузки, что важно и для волгоградцев, и для путешественников отдыхающих в регионе.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjcuJmgy

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