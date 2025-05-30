В Волгограде полиция разыскивает пенсионера с невнятной речью





В Волгограде полиция просит местных жителей помочь в поиске 70-летнего Владимира Павловича Звездина. Как сообщает V102.RU, волгоградец 3 декабря прошлого года ушел из дома по ул. 8-ой Воздушной Армии Дзержинского района, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

- По имеющейся информации, гражданин мог передвигаться по автодороге А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинск-Луганск» в направлении Ростовской области, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Приметы разыскиваемого: на вид 60-65 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, родинка на веке левого глаза, невнятная речь.

В день исчезновения пенсионер был одет в куртку черного цвета из кожзаменителя, джинсы синего цвета, полуботинки чёрного цвета.

Горожане, владеющие информацией о месте нахождения мужчины, могут обратиться в дежурную часть райотдела полиции по номерам: 8 (8442) 93 75 02; 8 (8442) 36 60 60 или 02.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области