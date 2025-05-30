Сирены завоют в обед в городе Новоаннинский Волгоградской области

Сегодня, 30 мая, в 14:00 в городе Новоаннинский пронзительно завоют электросирены. Об этом, как сообщает V102.RU, информирует местных жителей администрация района.

Представители районной власти просят жителей города Новоаннинский не пугаться, так как тревога будет учебной.

- В 14:00 на территории филиала ООО «Каргилл» в нашем городе будут проводиться учения по ликвидации условных происшествий. В ходе этих учений будут использоваться электросирены, которые могут издавать пронзительные звуки. Просим вас не паниковать и сохранять спокойствие в этот период, - предупредила администрация.

Отметим, что такие учения на предприятиях Волгоградской области проводятся регулярно.