Под Волгоградом юноше придется отдать 3 млн рублей за вырубку 60 дубов





Михайловским районным судом Волгоградской области 18-летний местный житель признан виновным в незаконной вырубке 60 дубов. Как сообщает V102.RU, юноша хотел подзаработать на продаже дров.

Установлено, что молодой человек спилил бензопилой 60 сырорастущих дубов, расположенных на землях государственного лесного фонда. Ущерб составил 3 миллиона рублей.

- Суд приговорил юношу за содеянное к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также судом удовлетворен иск комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области о возмещении ущерба, причиненного преступлением, - уточнила старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.