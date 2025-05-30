В центре Волгограда на ходу загорелась «ГАЗель»





В Центральном районе Волгограда днем 30 мая загорелся автомобиль «ГАЗель». Как сообщает V102.RU, машина вспыхнула на пересечении улицы Краснознаменская и проспекта Ленина.





На видеокадрах, которыми поделились очевидцы в соцсетях, видно, что автомобиль загорелся во время движения – на перекресток транспортное средство выехало уже с горящим кузовом. Пламя быстро распространилось и на кабину транспортного средства.

По данным информагентства, фургон уже удалось потушить. К счастью, никто из участников движения в пожаре не пострадал.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступил на пульт диспетчера в 13:07.

- Горел по всей площади автомобиль «Газ А22R35». Пожарные подразделения 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13:14, - добавили в пресс-службе МЧС по региону.

Видео: Аллея Героев / t.me