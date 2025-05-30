В Волгограде на три дня ограничат движение по дамбе на Спартановке

В Тракторозаводском районе Волгограда в течение трех дней будут проводиться ремонтные работы дорожного полотна на дамбе, проходящей через реку Мокрая Мечетка, что потребует ограничения движения, передает V102.RU.

Как сообщили в мэрии, по направлению движения в сторону Волжского с вечера 30 мая будет сужена проезжая часть и организованы временные полосы для движения.

- Ограничения будут действовать с 19.00 30 мая по 19.00 2 июня на участке пр. им. В.И. Ленина, ограниченном улицами Михайлова и Кропоткина, - пояснили в городской администрации.

Объехать данный участок можно будет по улицам Кропоткина, 5-ой улице, Вильнюсской, Шурухина и Дегтярева.