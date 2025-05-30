В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде стартовала подготовка к строительству музыкального фонтанного комплекса, которому, как утверждается, нет аналогов в России. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 30 мая, в администрации Волгоградской области.

- Новые фонтаны — с чашами и плоскостные — появятся на площади напротив колеса обозрения. Для создания оригинальной водной картины подрядчик оборудует более 10 видов струй, среди них «тюльпан», «кольцо», «каскады» и другие, - рассказали в администрации. - Все водные объекты под музыку и с различными эффектами будут воспроизводить синхронное шоу, аналогов которому в настоящее время в России нет.





Общая площадь фонтанного комплекса составит 1700 кв.м. Наслаждаться шоу поющих фонтанов посетители парка смогут у колеса обозрения. Яркое действо будет сопровождаться голографическими картинами, лазерами и даже живым огнем.

Перед фонтанным комплексом планируют оборудовать амфитеатр на 5 тысяч посадочных мест, с которого также будет удобно наблюдать за шоу. На самой высокой точке амфитеатра появится смотровая площадка, с которой будет открываться живописный вид на парк и фонтаны.





Напомним, что ранее было объявлено о строительстве в ЦПКиО Волгограда самого высокого в России вантового колеса обозрения высотой 120 метров и диаметром 113 метров. Также сообщалось и о планах строительства фонтанного комплекса, но тогда проект не описывался так масштабно.





Фото проекта: администрации Волгоградской области