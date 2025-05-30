



В России с сентября 2025 года медицинские осмотры репродуктивного здоровья будут проводить детям в возрасте от шести лет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, также с этого момента начнет действовать и обязательное ежегодное обследование детей с 13 лет, передает V102.RU.

Данные нововведения включены в приказ Минздрава, который определяет порядок прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров.

– Осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет, – приводит ТАСС слова министра здравоохранения.

Также с сентября начнут действовать и другие нововведения: детям в возрасте 1 месяца и 1 года будут проводить осмотр офтальмолога с обязательным проведением офтальмоскопии с расширением зрачка; в возрасте 1 года и 6 лет дети будут проходить осмотр у отоларинголога с исследованием вызванной отоакустической эмиссии; для детей из групп риска будут проводиться исследования уровня холестерина в крови в возрасте шести и десяти лет, определение стандартного отклонения массы тела; будет введен дополнительный скрининг (тестирование родителей) на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития в возрасте 1,5 лет с осмотром детей, попавших в группу риска, врачом-неврологом.