В городе Камышине Волгоградской области родственникам военных, погибших в ходе специальной военной операции, передали ордена мужества, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Камышина.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента России к государственным наградам посмертно представлены:
– рядовой Валерий Аникин
– рядовой Александр Монастырный
– ефрейтор Алексей Аксенов.
Алексей Аксенов также награжден посмертно медалью Жукова.
Церемония прошла в Центре патриотического воспитания имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева. Передали награды семьям глава городского округа Юрий Бачурин и военный комиссар города и района Константин Егоров.
Фото: администрация Камышина / t.me