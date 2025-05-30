В Волгограде электромонтер разбился насмерть в закрытом на ремонт цирке

По уточненным сведениям руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимира Сурова, трагедия в закрытом на ремонт цирке произошла накануне, 29 мая.
– Погибший был привлечен подрядной организацией к прокладке электрокабеля. Накануне он должен был провести работы под куполом цирка. В какой-то момент он наступил на непрочную поверхность и у пал с высоты 25 метров. Никакой страховки при этом на нем не было, – сообщил ИА «Высота 102» Владимир Суров.
Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности, возбуждено, как уточняет Владимир Суров, по факту.
– В настоящее время устанавливаются ответственные за совершение данного преступления лица, – сообщил руководитель следственного отдела.
Напомним, в апреле 2024 года при проведении фасадных работ в цирке тяжелые травмы получил рабочий, который также упал с высоты. Тогда следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя подрядной организации. Как стало известно сегодня, 30 мая, руководитель подрядной компании в итоге выплатил компенсацию пострадавшему – дело было закрыто в суде по примирению сторон.