В Волгограде электромонтер разбился насмерть в закрытом на ремонт цирке





В Центральном районе Волгограда в закрытом на реконструкцию цирке произошел очередной несчастный случай, в результате которого погиб 38-летний мужчина. По информации следственных органов, электромонтер сорвался с высоты при производстве работ под куполом цирка. Прибывшие на место медики оказались бессильны.

По уточненным сведениям руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимира Сурова, трагедия в закрытом на ремонт цирке произошла накануне, 29 мая.

– Погибший был привлечен подрядной организацией к прокладке электрокабеля. Накануне он должен был провести работы под куполом цирка. В какой-то момент он наступил на непрочную поверхность и у пал с высоты 25 метров. Никакой страховки при этом на нем не было, – сообщил ИА «Высота 102» Владимир Суров.

Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности, возбуждено, как уточняет Владимир Суров, по факту.

– В настоящее время устанавливаются ответственные за совершение данного преступления лица, – сообщил руководитель следственного отдела.

Напомним, в апреле 2024 года при проведении фасадных работ в цирке тяжелые травмы получил рабочий, который также упал с высоты. Тогда следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя подрядной организации. Как стало известно сегодня, 30 мая, руководитель подрядной компании в итоге выплатил компенсацию пострадавшему – дело было закрыто в суде по примирению сторон.