Под Волгоградом из-за непогоды переносят празднование Дня защиты детей





В Волгоградской области в течение ближайших трёх дней ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, пик ненастья придётся на 1 июня. В этот день на регион обрушатся дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Из-за комплекса опасных метеорологических явлений местные власти уже начали пересматривать программы празднования Дня защиты детей. Первыми о переносе мероприятий объявили организаторы праздника в городе Новоаннинский.

- В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, празднование Дня защиты детей, запланированное на 1 июня (воскресенье) в 17:00, переносится на 2 июня (понедельник) в 17:00. Мы хотим, чтобы праздник был радостным и безопасным для всех детей, поэтому приняли решение перенести мероприятие на следующий день, когда погода, по прогнозам, будет лучше, — сообщили в Новоаннинском КДК.

Отметим, редакция уточняет информацию, планируют ли корректировать праздничные мероприятия в других муниципалитетах Волгоградской области, в частности в Волгограде.

Фото из архива ИА «Высота 102»