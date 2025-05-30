



В Волгограде администрация ГУЗ «КБСМП №15» выдвинула новые финансовые требования к самарской компании «ПМК-38», сорвавшей капитальный ремонт 7-этажного здания стационара. Как сообщает ИА «Высота 102», на днях учреждение направило строителям три досудебные претензии общим размером 115,4 млн рублей.

Ранее строительная организация получила из бюджета на производство работ аванс в размере 373,8 млн рублей. При этом реально работы были выполнены лишь частично. Неосвоенный остаток составляет 90,9 млн рублей.

Ещё 23,7 млн рублей компании «ПМК-38» предстоит выплатить в качестве штрафа. Изначально работы в полном объёме должны были быть сданы 22 ноября 2024 года. Однако в реальности срок так и остался лишь на бумаге. В апреле 2025 года из-за колоссального отставания и нежелания подрядчика увеличивать темп работ администрация больницы была вынуждена разорвать контракт.

На момент расторжения соглашения сроки были нарушены более чем на пять месяцев. По расчётам медицинского учреждения, неустойка достигла баснословных 55,9 млн рублей. Часть из этой суммы уже была учтена при перечислении средств за исполненные работы. Однако в результате коммерсанты всё равно остались должны выплатить штраф в размере 23,7 млн рублей.

Кроме того, уже после разрыва соглашения ГУЗ «КБСМП №15» организовало комиссионное обследование раскуроченных медицинских блоков. В результате вскрылось, что часть выполненных работ была произведена некачественно.

Так, в отделении переливания крови оказался брошен без отделки кабинет врача-трансфузиолога. В кабинете экспедиции горе-строители ошибочно наделали дырок в потолке и полу, и при этом бросили всё в таком состоянии, не заделав отверстия. В коридорах было зафиксировано провисание потолков. Сами плиты, которыми отделаны потолки, грязные, с многочисленными дефектами. В рентгенологическом отделении разбит стеклопакет. На фасаде повреждены сплит-системы. Разрушен навес над одной из входных групп.

По расчётам медиков, устранение всех недочётов обойдётся больнице ещё в 878 тыс. рублей.

Сейчас ГУЗ «КБСМП №15» пытается добиться выплаты всех причитающихся сумм в добровольном порядке. Если нерадивый подрядчик откажется выплачивать деньги, то учреждение обещает взыскать всё через суд.

Напомним, в апреле 2025 года на момент расторжения контракта общая готовность объекта составляла всего 36%. В блоках «А» и «Б» специалисты произвели минимум работ, при этом обновление блока «В» так и не было начато.

Фото из архива пресс-службы администрации Волгоградской области