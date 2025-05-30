Люди бросились врассыпную: камеры засняли ЧП с горящим фургоном в центре Волгограда





ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с камер дорожного наблюдения, запечатлевших происшествие в Центральном районе днем 30 мая. Напомним, что в разгар дня на оживленной магистрали выгорел дотла фургон ресурсоснабжающей организации. Полицейские прибыли на место пожара оперативно и обеспечили безопасность участников дорожного движения.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», воспламенение в в кузове фургона произошло, когда автомобиль выехал на оживленный перекресток, который образуют проспект Ленина и ул. Краснознаменская. В кабине автомобиля в этот момент находилось несколько рабочих – к счастью, они успели покинуть транспортное средство до того, как огонь охватил полностью весь фургон.





Судя по кадрам, подлетевший к обочине горящий автомобиль не на шутку перепугал пешеходов. Люди бросились врассыпную при виде потенциальной угрозы.

В отличие от горожан, полицейские, напротив, поспешили к месту ЧП и еще до приезда пожарных выставили ограждения на дороге. Когда расчеты МЧС были на месте, фургон уже догорал.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области