У здания с колоннами в центре Волгограда проектируют райский уголок

В Волгограде разрабатывают концепцию благоустройства территории в Центральном районе перед зданием с колоннами, в котором разместится культурный центр имени Александры Пахмутовой, передает V102.RU.

Архитекторы Центра «ВЯЗ» поделились своими идеями, как может выглядеть площадь перед будущим культурным центром.

- Пространство перед будущим культурно-образовательным центром станет новым городским местом для отдыха и логичным продолжением архитектурной композиции площади. Здесь появится территория для неспешных прогулок, встреч и отдыха в самом центре города, - поясняют молодые архитекторы.

По их замыслу, в ходе благоустройства улицы Наумова на участке между проспектом Ленина и ул. Маршала Чуйкова будут проложены пешеходные маршруты по новым направлениям, а тень и сезонную привлекательность этому месту обеспечат сирень, клены и декоративные цветники.

На территории площадью 1470 кв. метров заменят существующее покрытие тротуаров, установят современное освещение, новые скамейки и урны.

Напомним, что о создании в здании с колоннами современного культурно-образовательного центра было объявлено год назад - весной 2024-го. В апреле специалисты приступили к проектированию будущего центра, которому решено присвоить имя известной уроженки нашего региона Александры Пахмутовой.

Тогда сообщалось, что после переделки в двух корпусах в 4 и 5 этажей разместят преподавателей и студентов ВГИИК (1000 человек), Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова (320 человек), Волгоградской областной детской филармонии (425 человек), ансамбль Российского казачества (72 человека), Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий (50 человек), Волгоградская филармония (50 человек), областной комитет культуры (85 человек).

Фото Центра «ВЯЗ»