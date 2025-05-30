



В Камышине суд поставил точку в уголовном деле о махинациях с трудоустройством безработных. Как сообщает ИА «Высота 102», с помощью нехитрой схемы, где невольно участвовали действующие сотрудники, гендиректор компании «Престиж» обманул центр занятости на 929 тыс. рублей.

- В сентябре 2022 года подсудимый Александр М., будучи генеральным директором ООО «Престиж», обратился в ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения г. Камышина» с заявкой на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, для трудоустройства 25 человек, - рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

По расчётам коммерческой организации, на эти цели фирме необходима была помощь в размере 1,145 млн рублей.

Как только заявка предприятия была одобрена, руководитель уволил 17 работников. Затем через интернет-портал центра занятости коммерсант поставил рассчитанных сотрудников на учёт, после чего вновь официально оформил к себе на работу.

Отметим, в судебном заседании Александр М. свою вину признал. Камышинским городским судом он был признан виновным в мошенничестве. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание предприниматель будет в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.