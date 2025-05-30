Водитель Chery на встречке убил 18-летнего байкера в Волгоградской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Палласовском районе Волгоградской области, в результате которого погиб 18-летний мотоциклист. По информации полицейских, трагедия произошла сегодня, 30 мая, в 10.30 на 62-м километре автодороги «Быково-Кайсацкий-Эльтон-Отгонный».
– По предварительным данным, 26-летний водитель, управляя автомашиной Chery, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «Минск», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уточняется, что 18-летний парень от полученных травм скончался на месте, до приезда медиков.
Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области