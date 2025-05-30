Общество

В Волгограде завершают капремонт котла на заводской котельной

Общество 30.05.2025 11:12
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30.05.2025 11:12


В Волгограде завершается капитальный ремонт котла на заводской котельной в Тракторозаводском районе. На сегодня специалисты подрядной компании уже полностью заменили трубы и горелки и горелки. 

– Капитальный ремонт котла №2 начали в апреле, сразу после окончания отопительного сезона. И уже на 90 процентов работы завершены. Мы добились этого благодаря более качественному планированию производственный деятельности: закупка материалов для ремонта была осуществлена еще в декабре 2024 года, – рассказал заместитель генерального директора – главный инженер ресурсоснабжающей организации Алексей Гуляев.


После завершения всех работ специалисты проведут пусконаладочные испытания котла для проверки его работы в различных режимах. Помимо этого, для экономии электроэнергии и оптимизации производительности котла будет установлена система частотного регулирования тягодутьевых механизмов.

Котельная ВИЗ подает ресурс в 53 многоквартирных дома, 3 детских сада, 5 учебных и 2 лечебных учреждения. После завершения работ обеспечение тепловой энергией и горячей водой поселка ГЭС значительно улучшится.

Отметим, что «Концессии теплоснабжения» во всех районах Волгограда в настоящее время ведут активную подготовку к предстоящему отопительному сезону. Специалисты капитально ремонтируют котлы – всего предстоит обновить 29 агрегатов, причем, 7 котлов – в котельных на севере Волгограда. Также летом проведут масштабную работу по ремонту и замене дымовых труб. Все это позволит улучшить качество работы котельных, что в полной мере смогут ощутить волгоградцы уже в предстоящем отопительном сезоне.

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