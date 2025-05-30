Общество

В Волгограде на ЕГЭ из сотен шпаргалок заметили только две

Общество 30.05.2025 16:52
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30.05.2025 16:52


В Волгоградской области сегодня, 30 мая, выпускники 11 классов сдали экзамен по русскому языку. По информации комитета образования и науки региона, мероприятия прошли в школах  в штатном режиме.  

ЕГЭ по русскому языку сегодня ставали в Волгоградской области  более 9 тысяч ребят. Русский – один из обязательных для получения аттестата предметов. Также он необходим для поступлении в вуз на любое направление подготовки.

– Еще один обязательный ЕГЭ – математику – выпускники написали 27 мая. 23 мая школьники сдавали экзамены по истории, литературе и химии, – сообщили в комитете. –Всего состоялось пять экзаменов. 

Все экзамены прошли спокойно. За все время наблюдатели зафиксировали лишь два нарушения – на ЕГЭ по истории и сегодня, на экзамене по русскому языку. Ребята пронесли с собой в аудитории шпаргалки. 

– В соответствии с правилами проведения процедуры экзамена нарушители удаляются из аудиторий. Историю можно будет пересдать только в следующем году, а вот русский язык, так он необходим для получения аттестата, – в сентябре, – уточнили в профильном комитете. 

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