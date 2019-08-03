Под Волгоградом один человек погиб и трое пострадали в ДТП на мосту





Наезд на ограждение моста через реку Аксай в Октябрьском районе стал смертельным для водителя автомобиля «Шевроле Нива». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП произошло в 4:33 по пути в хутор Антонов. Водитель автомобиля, который ехал из р.п. Октябрьский, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, выехал на левую обочину по ходу движения и совершил наезд на ограждение моста с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался, 31-летний пассажир доставлен в больницу. Двоим пассажирам 29-ти и 33-х лет медицинская помощь оказана на месте.



