Выборы 02.08.2019 18:10
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02.08.2019 18:10
Избирательная комиссия Волгоградской области приняла решение об отказе в регистрации списка кандидатов, выдвинутых региональным отделением коммунистов России для участия в выборах депутатов Волгоградской областной думы по единому избирательному округу. Поводом для этого стали неутешительные для партии результаты проверки подписей, собранных в поддержку объединения. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, всего было представлено 10 173 подписи. Недействительными и недостоверными признано 3 934 подписи, или 38,67%. Таким образом, количество представленных автографов за вычетом недействительных оказалось недостаточным для регистрации списка кандидатов.
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