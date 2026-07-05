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Общество

Ситуацию с водой в поселке Волгограда проверят после вмешательства Бастрыкина

Общество 05.07.2026 10:04
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05.07.2026 10:04


Следователи проведут проверку по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, обратившего внимание на проблемы жителей поселка Водный Советского района Волгограда. Руководитель СУ СК по Волгоградской области подготовит доклад в центральный аппарат по итогам расследования обстоятельств, которые послужили поводом для жалоб горожан на длительное отсутствие во

Напомним, жители поселка сообщили о проблемах с ресурсом в поселке после обрушения ствола одной из двух функционирующих в населенном пункте водозаборных скважин. Волгоградцы утверждали, что люди лишены доступа как к питьевой, так и к технической воде. 

Из-за этого у людей сохнут огороды – еле-еле техническая вода течет только по ночам. А в кранах, где должна быть питьевая вода, иногда появляется мутная жидкость, которую страшно пить. 

Ранее сообщалось, что на улице Прибрежная поселка произошла утечка воды, которая была устранена. При этом подача ресурса не прекращалась. Бригады также проверили насосного оборудования - оно работает в штатном режиме.  

В то же время жители поселка заявляют, что в поселке проблемы с водой сохраняются. Они связывают это с нехваткой мощностей единственной работающей скважины.  Накануне в поселок приезжала цистерна для раздачи воды волгоградцам. 

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