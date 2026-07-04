



4 июля на фоне затяжной попытки ВСУ прорвать беспилотниками ПВО регионов юга и центральной части России в аэропорту Волгограда произошёл массовый сбой в расписании прилёта и отправлении самолётов. Отменены и задерживаются сразу семь рейсов, обеспечивающих сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и Ереваном.

С 18:45 на 21:42 отложено приземление совместного рейса № FV 6115 компаний «Россия» и «Аэрофлот» из Санкт-Петербурга. С 21:20 на 21:59 смещён московский рейс № DP 6967 компании «Победа». Отменён ещё один московский рейс № FV 6421, запланированный на 22:10 «России».

Отменён вылет из Волгограда питерского рейса DP 518 «Победы». Перенесён совместный рейс № FV 6945 компаний «Россия» и «Аэрофлот» в Ереван. Московский рейс № DP 6968 отложен с 21:50 на 22:30. Ещё один московский рейс № FV 6422, который должен был покинуть город на Волге в 23:10, «России» отменён.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в ночь с 3 на 4 июля, а также в утренние часы Минобороны России перехватило в воздушном пространстве регионов 494 БПЛА, 10 крылатых ракет «Фламинго» и 9 снарядов «Хаймарс». По данным военного ведомства, атака ВСУ направлена на отвлечение внимания от поражения под Константиновкой в ДНР.

Фото из архива ИА «Высота 102»