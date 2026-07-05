В аэропорту Волгограда 5 июля задерживаются 5 рейсов





В аэропорту Волгограда на утро 5 июля задерживаются 5 рейсов, еще один – отменен. По данным электронного табло, прилет самолета из Москвы с 9-00 ч. переносится на 10-00 ч. Борт из северной столицы приземлится в Волгограде в 12-45 ч. вместо 11-15 ч. Также с почти часовой задержкой прилетит в 15-45 ч. в город-герой самолет из Антальи.

Соответственно, с опозданием вылетят из воздушной гавани Волгограда два авиарейса - в Москву и Санкт-Петербург. А вечерний прилет самолета из Москвы отменен.

Напомним, сбой в расписании аэропорта Волгограда фиксируется с 4 июля в связи с атакой украинских беспилотников на ряд регионов.



