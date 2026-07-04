В Волгограде на 92-м году скончался профессор Волчанский





В Волгограде скончался известный врач и учёный Евгений Волчанский. Об этом сообщил ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.

- К великому сожалению, сегодняшнюю церемонию вручения дипломов я вынужден начать с печальных новостей. Сегодня ночью, на 92-м году жизни, завершил свой земной путь талантливый врач, педагог и организатор – основатель и первый декан педиатрического факультета Волгоградского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Евгений Игнатьевич Волчанский, - подчеркнул руководитель.

Евгений Игнатьевич родился в Сталинграде. Война его застала в совсем юном возрасте. В 1953 году окончил школу №12 Тракторозаводского района и поступил в местный медицинский институт. После его окончания продолжил образование в ординатуре. Специализировался на детских болезнях. По распределению был направлен в Приморский край. В 1963-1966 годах окончил аспирантуру в Киевском медицинском университете, а в 1967 году защитил кандидатскую, посвящённую сердечным заболеваниям у детей.

В 1968 году вернулся в родной медицинский институт, где был доцентом, а затем и заведующим кафедрой детских болезней. С 1986 по 2003 годы – декан педиатрического факультета ВолгГМУ.

Отметим, церемония прощания с Евгением Волчанским состоится 7 июля на Центральном кладбище – начало в 10:20.