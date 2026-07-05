



Сегодня, 5 июля, день рождения у Почетного гражданина города-героя Волгограда Юрия Староватых. Ему исполнилось 89 лет.

Юрий Федорович – коренной житель Сталинграда-Волгограда. Он прошел длинный путь от рабочего завода ЖБИ №1 до одного из руководителей «Волгограджилгражданстроя» - организации, которая занималась строительством жилых домов и социальных объектов.

Юрий Федорович активно занимался и общественной деятельностью. В 80-е годы был депутатом Дзержинского райсовета, членом исполкома, а затем депутатом Волгоградского горсовета. Вплоть до 1990 года являлся председателем горисполкома. Юрия Староватых дважды выбирали депутатом Волгоградского облсовета.

При его непосредственном участии в Волгограде были возведены знаковые объекты - музей-панорама «Сталинградская битва», речной вокзал, госпиталь ветеранов войны. При нем был также построен областной онкологический диспансер. Свой вклад Юрий Федорович внес в строительство первой очереди скоростного трамвая и Третьей продольной магистрали.

Юрий Староватых возглавлял Общественную палату Волгограда и был членом этого коллегиального органа. До сих пор Юрий Федорович активно участвует в общественной жизни города и в деятельности ветеранского сообщества.

Он всегда находил время и на спорт. Юрий Федорович является мастером спорта СССР по велоспорту, отличником физической культуры и спорта, почетным динамовцем. Он возглавляет также Совет ветеранов ВООО «Динамо».

В активе Юрия Федоровича – ряд государственных и ведомственных наград. Он, в частности, является Почетным строителем РФ, был отмечен Орденом Почета.

Такие люди, как Юрий Федорович, являются бесценным человеческим активом города-героя Волгограда. Редакция ИА «Высота 102» поздравляет именинника с очередной вехой в интереснейшей жизни и желает ему крепкого здоровья, энергии и позитивных эмоций.



