









Зрители, побывавшие на концерте группы «Руки Вверх!» делятся восторженными впечатлениями от шоу, которое состоялось на Волгоград Арене накануне, 4 июля.

Как рассказали волгоградцы, на концерт пришли люди самых разных возрастов, в том числе и семьи с подростками. Родители хотели показать детям артиста, на песнях которого выросли и танцевали на дискотеках. И лидер группы Сергей Жуков не подкачал. Отличный звук, спецэффекты, фейерверки, яркие костюмы танцовщиков – все, отметили волгоградцы, было на высоте.



Единственное, что расстроило некоторых – это задержка концерта почти на полчаса. Однако затем все три часа концерта пролетели на одном дыхании.



Сергей Жуков исполнил как известные хиты, так и свои новые песни. Зрители подпевали, танцевали, а многие из них вспоминали свою молодость.

- Сергей, обожаю тебя! Ты – мой идеал мужчины! – пишут волгоградки в соцсетях.

- Спасибо за телепортацию в юность! – эмоционируют посетившие концерт.

Напомним, на концерт было продано несколько десятков тысяч билетов. После мероприятия зрителей был задействован дополнительный общественный транспорт, в том числе электрички.

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