Сколько зарабатывают директора волгоградских театров и музеев





Стало известно, сколько получали директора волгоградских театров, музеев и других учреждений культуры в 2025 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные документы, самая высокая зарплата среди руководителей театров была зафиксирована у директора «Царицынская опера» Сергея Гринева – 165595 рублей. Его заместитель Виктор Кияшко, который ранее возглавлял областную филармонию, получал 108806 рублей, а другой зам Камо Карабабаян – 113826 рублей.

Олег Виноградов, руководитель Волгоградского планетария, зарабатывал 150965 рублей в месяц. Размер получки директора ГБУК «Волгоградская филармония» Михаила Реброва составлял 141126 рублей, а ректора Волгоградской государственной консерватории имени Серебрякова Ольги Осадчей – 141911 рублей.





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На втором месте по уровню зарплаты оказалась директор НЭТа Ангелина Манжина. Она зарабатывала 144321 рубль в месяц.Средняя зарплата руководителя Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра Андрея Зуева составляла 140374 рубля. Размер получки его заместителя Аллы Дикуновой был меньше - 110659 рублей.Руководитель ГБУК «Волгоградский областной театр кукол» Ирина Бузак зарабатывала в месяц в среднем 126064 рубля. При этом ее заместитель Елена Куркина получала больше – 138304 рубля.Станислав Малых, директор Волгоградского театра юных зрителей, получал в прошлом году в среднем 128573 рубля в месяц. Зарплата его замов, Валентины Блохиной и Светланы Клоновой, составляла соответственно 113356 и 101767 рублей. А Алексей Кияшко в должности заместителя директора по хозяйственным вопросам ТЮЗа зарабатывал 104225 рублей.Среди руководителей музеев самая высокая зарплата в прошлом году была теперь уже у бывшего директора Волгоградского областного краеведческого музея Анатолия Мальченко. Он получал в месяц 150330 рублей. Напомним, в марте этого года он покинул этот пост.Средняя зарплата директора ГБУЗ «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» Юлии Столбиной составляла 137737 рублей.Варвара Озерина, которая руководит волгоградским музеем изобразительных искусств имени Машкова, получала 136748 рублей в месяц. А ее заместители Ольга Малкова и Любовь Калина – 84906 и 87620 рублей соответственно.Среди других учреждений культуры Волгоградской области больше всего получал Евгений Воронин, художественный руководитель Ансамбля Российского Казачества – 151748 рублей. Его зам Елена Самойлова - 94666 рублей.