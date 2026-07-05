В Калаче-на-Дону Волгоградской области вручили почетные грамоты представителям местных предприятий и волонтерских объединений, принявшим непосредственное участие в установке и благоустройстве остановок общественного транспорта. Эти остановки теперь носят имена бойцов, отдавших свои жизни на СВО, сообщил в соцсетях глава городского поселения Денис Сарычев.
Почетные грамоты из рук главы получили Михаил Братухин, руководитель волонтерской группы «Помощь фронту 34», Леонид Матюков (ДРГСиС), Александр Зименков («Еврострой»), Сергей Оводов («Зерновой терминал»), Сергей Нерух («Дон-Инструмент»).
Как сообщало ИА «Высота 102», инициатива создания памятных остановок принадлежит волонтерам группы «Помощь фронту 34». Эти люди ежедневно помогают фронту, собирают гуманитарную помощь и доставляют ее в зону СВО.
Как рассказал V102.RU Михаил Братухин, калачевцы живо откликнулись и поддержали эту идею и рублем, и другими видами помощи. Люди собирали деньги, к работе подключились предприниматели и предприятия, которые взяли на себя практическую часть работы по установке и благоустройству павильонов.
Напомним,
первые две остановки названы в честь героев СВО Андрея Бойко и Евгения Янина. Сооружения с лавочками появились на улицах Водоводная и Казачья, где останавливаются маршрутки. На стенах закреплены фотографии погибших, изложена их биография, также раскрываются обстоятельства их гибели в зоне спецоперации. Недавно появились еще две остановки, названные в память о Петре Григорьеве и Евгение Переходнове на улице Красноармейская. В планах активистов - обустройство еще двух остановочных павильонов.