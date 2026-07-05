



В Калаче-на-Дону Волгоградской области вручили почетные грамоты представителям местных предприятий и волонтерских объединений, принявшим непосредственное участие в установке и благоустройстве остановок общественного транспорта. Эти остановки теперь носят имена бойцов, отдавших свои жизни на СВО, сообщил в соцсетях глава городского поселения Денис Сарычев.





Как сообщало ИА «Высота 102», инициатива создания памятных остановок принадлежит волонтерам группы «Помощь фронту 34». Эти люди ежедневно помогают фронту, собирают гуманитарную помощь и доставляют ее в зону СВО.





Как рассказал V102.RU Михаил Братухин, калачевцы живо откликнулись и поддержали эту идею и рублем, и другими видами помощи. Люди собирали деньги, к работе подключились предприниматели и предприятия, которые взяли на себя практическую часть работы по установке и благоустройству павильонов.