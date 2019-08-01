Экономика

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Экономика 01.08.2019 16:34
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01.08.2019 16:34


С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 п.п. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров – ниже ставка»: кредит можно оформить под 9,2% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,7%.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, помимо новых условий клиентам, получающим ежемесячные зачисления на счет, в рамках стандартных программ банка доступны дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п., для участников программы «Люди дела» - до 0,4 п.п. Активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» - до 0,6 п.п. Также семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой».
«Согласно новой стратегии ВТБ основной задачей для нас является создание продуктов и сервисов, наибольшим образом отвечающих потребностям наших клиентов. Мы всегда делаем все возможное для того, чтобы ценовые параметры по ипотеке были еще доступнее для заемщиков. ВТБ считает задачу по снижению ипотечных ставок социально важной, поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.
 
По итогам первого полугодия ВТБ в Волгоградской области заключил 1,5 тыс. ипотечных сделок на сумму более 2,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на 16%. Ипотечный портфель банка вырос на 12% и на 1 июля превысил 12 млрд рублей.

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