Спорт

В Волгоградской области создадут физкультурные «островки» за 377 млн рублей

Спорт 01.08.2019 14:36
304 1
01.08.2019 14:36


Более 377 миллионов рублей потратят на строительство 45 многофункциональных спортивных площадок в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения должны быть возведены до конца текущего года в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово, станице Алексеевской, в Быково, Городище, Даниловке, Дубовке, Елани, Жирновске, селе Лог, в Калаче-на-Дону, в городе Петров Вал, в станице Преображенской и Клетской, в городе Котельниково, Котово, Ленинске, станице Кумылженской и Нехаевской, в Николаевске, Новоаннинском, рабочем поселке Новониколаевском, Октябрьском и Чернышковском, Ольховке, Палласовке, Рудне, в Светлом Яру, Серафимовиче, Средней Ахтубе, Старой Полтавке, Суровикино, в хуторе Котовский, в поселке Пригородный. Цена одного такого спортивного объекта составляет чуть более 8,3 миллиона рублей. Все спортивные площадки должны быть сданы до 30 декабря. В Волгограде, к примеру, они появятся во всех районах, кроме Центрального. 
Закупка осуществляется у единственного поставщика. Известно, что строить объекты будет подрядчик ООО "СПБ-СМК" из Ленинградской области. Заказчиком работ выступает фирма из Санкт-Петербурга - ООО "Газпром инвестгазификация".

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Юный спортсмен из Волгограда готовится удивить мир на чемпионате по шахматам в Минске
08.07.2019 11:43
16885 11
Футбольная милота: от жеста полузащитника волгоградского «Ротора» кайфуют все
16.07.2019 13:24
10913 0
«Ротор» сыграл вничью с «Химками» на «Волгоград Арене»
28.07.2019 20:52
5395 1
Спорт
28.07.2019 20:52
Спорт 28.07.2019 20:52
5395 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.07.2019 17:23
Спорт 28.07.2019 17:23
1874 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.07.2019 13:58
Спорт 20.07.2019 13:58
9073 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.07.2019 12:12
Спорт 19.07.2019 12:12
3931 8 Обсудить

0
Далее
Спорт
16.07.2019 13:24
Спорт 16.07.2019 13:24
10913 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
13.07.2019 19:02
Спорт 13.07.2019 19:02
6305 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
11.07.2019 10:21
Спорт 11.07.2019 10:21
4206 6 Обсудить

0
Далее
Спорт
08.07.2019 11:43
Спорт 08.07.2019 11:43
16885 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
07.07.2019 20:53
Спорт 07.07.2019 20:53
2890 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
06.07.2019 17:26
Спорт 06.07.2019 17:26
2315 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
29.06.2019 10:53
Спорт 29.06.2019 10:53
7357 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.06.2019 07:50
Спорт 12.06.2019 07:50
37375 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
07.06.2019 11:17
Спорт 07.06.2019 11:17
7069 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
04.06.2019 17:09
Спорт 04.06.2019 17:09
2534 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.06.2019 15:25
Спорт 03.06.2019 15:25
1421 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:36
В Волгоградской области создадут физкультурные «островки» за 377 млн рублейСмотреть фотографии
14:11
На «КАУСТИКе» открылся «Зал трудовой славы»Смотреть фотографии
14:11
Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от кондитерской фабрикиСмотреть фотографии
13:11
Волжанин за угрозы полицейским отправится в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
12:33
На Гремячинском ГОКе прошли "жаркие" тренировочные дебатыСмотреть фотографии
12:27
Под Волгоградом остановили набитый нелегалами автобус из АдыгеиСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде банда грабителей-"неудачников" получила длительные срокиСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде инспектор ГАИ задержал похитителя золотой цепочкиСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области ищут пропавшую девочкуСмотреть фотографии
09:36
УФАС возбудило дело в отношении «Управление отходами - Волгоград» Смотреть фотографии
09:20
Бывший вице-мэр Волгограда покинул дом престарелыхСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: В громком деле о крушении катамарана в Волгограде появились новые обвиняемые Смотреть фотографииCмотреть видео
18:21
Волгоградские власти убрали с дороги две компанииСмотреть фотографии
17:08
Волгоградское общество охотников и рыболовов уличили в нарушенияхСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде глава фирмы по грузовым перевозкам "утаила" 12,5 млн рублей налоговСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде на «Красном Октябре» мужчин ЭСПЦ-2 порадовали обновленными бытовкамиСмотреть фотографии
15:50
В предвыборный скандал в Волгограде «впутали» полициюСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде ветерану войны аннулировали мифический долг за электричество после вмешательства прокуратуры Смотреть фотографииCмотреть видео
14:47
В Волгограде в микрорайоне Тулака на час пропал светСмотреть фотографии
14:13
В Волгоград эвакуировали отравившегося уксусом ребенкаСмотреть фотографии
13:19
Работа речных портов в Волгоградской области не устроила прокуратуруСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде двое сожителей «заминировали» лесополосу наркотикамиСмотреть фотографии
11:28
Генпрокуратура приступает к массовым проверкам пенсионных фондов Смотреть фотографии
10:27
Под Волгоградом главу дачного общества жадность довела до судаСмотреть фотографии
09:55
Грибник и дачник нашли в Волгограде ржавое «эхо войны»Смотреть фотографии
09:11
В Волгограде молния повредила световую опоруСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
В Волгограде «Газель» с дынями протаранила трамвайСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Проектировщики начинают мозговой штурм за спасение Волго-Ахтубинской поймы с помощью ГТС Смотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волгограде ликвидируют места частых ДТПСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде представители похоронной компании заявили о попытке поджога офиса Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 