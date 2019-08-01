Спорт 01.08.2019 14:36
304 1
01.08.2019 14:36
Более 377 миллионов рублей потратят на строительство 45 многофункциональных спортивных площадок в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения должны быть возведены до конца текущего года в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово, станице Алексеевской, в Быково, Городище, Даниловке, Дубовке, Елани, Жирновске, селе Лог, в Калаче-на-Дону, в городе Петров Вал, в станице Преображенской и Клетской, в городе Котельниково, Котово, Ленинске, станице Кумылженской и Нехаевской, в Николаевске, Новоаннинском, рабочем поселке Новониколаевском, Октябрьском и Чернышковском, Ольховке, Палласовке, Рудне, в Светлом Яру, Серафимовиче, Средней Ахтубе, Старой Полтавке, Суровикино, в хуторе Котовский, в поселке Пригородный. Цена одного такого спортивного объекта составляет чуть более 8,3 миллиона рублей. Все спортивные площадки должны быть сданы до 30 декабря. В Волгограде, к примеру, они появятся во всех районах, кроме Центрального.
Закупка осуществляется у единственного поставщика. Известно, что строить объекты будет подрядчик ООО "СПБ-СМК" из Ленинградской области. Заказчиком работ выступает фирма из Санкт-Петербурга - ООО "Газпром инвестгазификация".
Реклама
Популярное по теме
08.07.2019 11:43
16885 11
16.07.2019 13:24
10913 0
28.07.2019 20:52
5395 1
«Ротор» сыграл вничью с «Химками» на «Волгоград Арене»28.07.2019 20:52
Соперники «Ротора» настроены на «битву титанов» на «Волгоград Арене»28.07.2019 17:23
Волгоградский «Ротор» провел победный матч в Красноярске20.07.2019 13:58
Билеты на игру волгоградского "Ротора" продают в кредит19.07.2019 12:12
Футбольная милота: от жеста полузащитника волгоградского «Ротора» кайфуют все16.07.2019 13:24
«Под тоннами воды»: футбольный матч на «Волгоград Арене» начинается в экстремальных условиях13.07.2019 19:02
«Ротор» пустят на «Волгоград Арену» за 29 миллионов рублей11.07.2019 10:21
Юный спортсмен из Волгограда готовится удивить мир на чемпионате по шахматам в Минске08.07.2019 11:43
Волгоградский «Ротор» открыл новый сезон ФНЛ победой над курским «Авангардом» - 3:007.07.2019 20:53
Трубы, канаты и металл: рабочие волгоградского "Красного Октября" показали характер футболистов06.07.2019 17:26
«По сто больше не будет»: самые дешевые билеты на матчи волгоградского «Ротора» подорожали29.06.2019 10:53
Наставников юных волгоградских шахматистов наградили за воспитание чемпионов12.06.2019 07:50
«Все включено»: волгоградские футболисты потренируются и отдохнут в Словении07.06.2019 11:17
Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» из Махачкалы и Оренбурга готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»04.06.2019 17:09
Более 33 тысяч жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне»03.06.2019 15:25
Реклама