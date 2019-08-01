



Более 377 миллионов рублей потратят на строительство 45 многофункциональных спортивных площадок в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения должны быть возведены до конца текущего года в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово, станице Алексеевской, в Быково, Городище, Даниловке, Дубовке, Елани, Жирновске, селе Лог, в Калаче-на-Дону, в городе Петров Вал, в станице Преображенской и Клетской, в городе Котельниково, Котово, Ленинске, станице Кумылженской и Нехаевской, в Николаевске, Новоаннинском, рабочем поселке Новониколаевском, Октябрьском и Чернышковском, Ольховке, Палласовке, Рудне, в Светлом Яру, Серафимовиче, Средней Ахтубе, Старой Полтавке, Суровикино, в хуторе Котовский, в поселке Пригородный. Цена одного такого спортивного объекта составляет чуть более 8,3 миллиона рублей. Все спортивные площадки должны быть сданы до 30 декабря. В Волгограде, к примеру, они появятся во всех районах, кроме Центрального.

Закупка осуществляется у единственного поставщика. Известно, что строить объекты будет подрядчик ООО "СПБ-СМК" из Ленинградской области. Заказчиком работ выступает фирма из Санкт-Петербурга - ООО "Газпром инвестгазификация".



