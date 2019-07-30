Происшествия

Около ТЮЗа в Волгограде перевернулась машина после ДТП с иномаркой из Ханты-Мансийского округа (видео)

Происшествия 30.07.2019 18:10
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30.07.2019 18:10





В Волгограде в районе Театра юного зрителя  в Ворошиловском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» В ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась на пересечении улиц Иркутская и Рабоче-Крестьянская, где столкнулись «Датсун» и «Опель Астра».
В результате ДТП трое пассажиров автомашины «Датсун»: 27-летний, 55-летний и 54-летний мужчины с различными травмами и переломами конечностей доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, на месте работают экипажи ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По словам очевидцев, на машине "Опель Астра" номера Ханты-Мансийского автономного округа. Автомобиль "Датсун" - из волгоградского региона. Авто перевернулось после ДТП, его помогли поставить  на колеса свидетели происшествия. На место ДТП прибыли три кареты «Скорой помощи».  В результате происшествия образовалась пробка до Ворошиловской "торгушки".  

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