



Руководитель компании, имеющей в собственности платежные терминалы, обвиняется в хищении более 161 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 54-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в 7 эпизодах мошенничества и присвоении вверенного ей имущества в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемая заключила договор с ГУ МВД России по Волгоградской области о приеме платежей от граждан с последующим их зачислением не позднее двух банковских дней на счет учреждения. Однако женщина систематически похищала часть вверенных ей денежных средств. Всего с января 2016 года по декабрь 2017 года она присвоила более 64,4 млн рублей.

Кроме того, обвиняемая в период 2011-2015 гг под различными предлогами занимала у знакомых бизнесменов крупные суммы денег, которые впоследствии не возвращала. Таким способом ей удалось похитить у семи граждан и одной организации более 97 млн рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях женщина полностью признала. Она находится под стражей. За совершенное ей грозит до 10 лет лишения свободы. Прокурором Волгограда обвиняемой предъявлено исковое заявление о взыскании с нее в доход государства 64,4 млн рублей.



