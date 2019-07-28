«Ротор» сыграл вничью с «Химками» на «Волгоград Арене»

Спорт 28.07.2019 20:52
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28.07.2019 20:52
Матч между командами ФК «Ротор» и «Химки» в рамках 5-го тура Первенства ФНЛ прошел сегодня на «Волгоград Арене». Как сообщает ИА «Высота 102», окончательный счет игры 1:1. Захватывающее противостояние лидера турнирной таблицы ФНЛ и местной команды посмотрели 22 тысячи 317 зрителей. Игра получилось действительно эмоциональной. Настолько, что главному тренеру "Химок" Андрею Талалаеву показали желтую карточку за то, что тот слишком бурно спорил с судьями. К слову, такая мера дисциплинарного наказания в отношении тренеров введена в этом сезоне впервые.
Первый гол оказался в воротах «Ротора» на 9-й минуте матча. Футболисты из Московской области изначально прекрасно контролировали игру, действовали позиционно. Но на 52-й минуте игры волгоградцы сравняли счет, вызвав на трибунах всеобщее ликование местных болельщиков.
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