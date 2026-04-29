



В Волгоградской области утвержден предмет охраны мемориального комплекса «Солдатское поле» в Городищенском районе, где стоит скульптура девочки Милы с цветком в руках.

«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек... Представь себе: идет бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки и здесь же растет цветок... И вдруг очередной взрыв... василек сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и, если бы я его не подобрал, его бы затоптали. Вот так фашисты поступают с детьми оккупированных населенных пунктов, где они убивают и топчут ребят... Мила! Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком. Что тебе непонятно, мама объяснит».

Эти строчки из письма гвардии майора Д.А. Петракова дочери, написанного в сентябре 1942 года, вдохновили скульпторов на создание этого мемориала. Трогательные слова высечены на усеченной призме из бетона с мелкозернистым наполнителем в виде белой мраморной крошки, символизирующей солдатское письмо. Оно также признано предметом охраны.

Также предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62 армии, погибших в период Сталинградской битвы», являются останки захороненных воинов (учтенные и неучтенные), объемно-пространственное решение мемориального комплекса, пьедесталы с расположенными на них символическими плужными лемехами, кольцевая дорожка, центральное надгробие, площадка с размещенной в центре многоугольной стилизованной воронкой, скульптурная композиция и скульптура девочки, а также входная группа и бетонная стела с текстами мемориальных надписей.





Напомним, что летом и осенью 1942 года на территории «Солдатского поля» проходили ожесточенные бои. Сталинградской битвы на этом месте осталось «кладбище» военной техники и боеприпасов. В 1975 году на этом поле, которое называли «железной землей», саперы извлекли и обезвредили более 6500 снарядов, мин, гранат и бомб. В том же году усилиями студенческих строительных отрядов был создан мемориал «Солдатское поле». Впоследствии здесь неоднократно происходили захоронения найденных останков без вести пропавших советских солдат.

Мемориал состоит из братской могилы, скульптурной композиции девочки Милы и символической воронкой от взрыва, где собраны остатки боевых устройств и искорёженного метала, оставшегося после боёв на поле. Также в мемориал вошли лемеха плугов, которыми было вспахана историческая земля, установленные полукругом на постаментах.

Фото Новости Волгограда

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!