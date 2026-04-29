



В Волгограде сегодня, 29 апреля, областной суд огласил приговор убийце федерального судьи Василия Ветлугина. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», Сергея Кибальникова приговорили к 22 годам в колонии строгого режима.

Кроме того, решением Волгоградского областного суда осужденный Сергей Кибальников должен выплатить два миллиона рублей матери Василия Ветлугина в качестве моральной компенсации, полтора миллиона его жене и по два миллиона детям. Впрочем, не исключено, что в данной части вердикт будет обжалован представителем потерпевших. Как прокомментировал ИА «Высота 102» адвокат Артем Хачатурян, назначенные судом суммы оказались слишком малы.

– Конечно, ни один приговор утрату не восполнит. Это был для кого-то отец, для кого-то муж, для кого-то друг (о Василии Ветлугине, – Прим.ред.). Что касается приговора в части моральной компенсации, то мы здесь не согласны. На мой взгляд, назначили необоснованно малые суммы. На каждого из потерпевших мы просили по 15 миллионов рублей. Страдания, которые выпали на долю матери и супруги, его детей несоизмеримы с той суммой, которую назначил суд, – прокомментировал журналистам Хачатурян.

Отметим, что Кибальников, согласно решению облсуда, обязан будет выплатить еще и штраф в размере 120 тысяч рублей. Гособвинение требовало в качестве наказания для убийцы 23 лет строгого режима и штраф в размере 180 тысяч рублей.

Адвокат Кибальникова Вадим Карандашов по итогам судебного процесса отказался от комментариев СМИ. Однако известно, что во время прений защитник подсудимого заявлял, что не согласен с квалификацией преступления, считая, что особой жестокости и общественной опасности в действиях его подзащитного не было.

Напомним, 14 августа 2025 года, дождавшись окончания рабочего дня в Камышинском городском суде, Сергей Кибальников несколько раз выстрелил в Ветлугина из обреза карабина «Сайга», после чего оскопил свою жертву. Леденящее кровь преступление было совершено в 17.00, когда на оживленной улице находились посторонние люди.