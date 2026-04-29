Опасность «малой чумы» сохраняется в 32 районах Волгоградской области

32 района Волгоградской области являются эпидемиологически опасными в отношении туляремии, которую еще называют «малой чумой». Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, поражением кожи, глаз, слизистой ротоглотки, легких, кишечника и лимфатических узлов.

Туляремией можно заразиться при укусе человека инфицированными кровососущими членистоногими; при соприкосновении с больными животными или их тушками; при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, где обитали больные грызуны.

Чтобы защититься от этой болезни, можно сделать профилактическую прививку. Кроме того, необходимо проводить дератизацию. В группу риска входят люди, проживающие на неблагополучных территориях, а также лица, подвергающиеся опасности заразиться во время выполнения полевых, лесных работ, а также при обработке меха.