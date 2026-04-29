Жуткий пожар на трассе под Волгоградом: в ДТП с фурами погиб водитель





В Волгоградской области 29 апреля на федеральной трассе в Дубовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств, в результате которого погиб один человек, еще один был доставлен в больницу. Сотрудникам МЧС пришлось ликвидировать возгорание.

Известно, что авария произошла на 618-м километре трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» около 16.00. В полиции сообщают об участии в ДТП трех грузовиков. По уточненным данным МЧС, столкнулись два грузовика и легковушка.





Пламя объяло два автомобиля. К несчастью, спастись не смог водитель одного грузовика – он погиб на месте жуткой аварии. Водитель другого автомобиля доставлен в больницу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняют.







Ликвидировали последствия ДТП сотрудники 35-й ПСЧ. Огнем, по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, было объято 50 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области